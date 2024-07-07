Петербург накрыла «Делия». Больше всего не повезло шести районам

Вечером в воскресенье на Санкт-Петербург обрушились сильнейшие ливни. В городском «Водоканале» их назвали сверхрасчетными и отметили, что сильнее всего поливало в шести районах Северной столицы.

Причиной резкого ухудшения погоды стал циклон «Делия». Он накрыл весь город, но максимальное количество осадков за 20 минут зафиксировали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

Представители «Водоканала» отметили, что система водоотведения работает штатно, но при такой интенсивности осадков канализация не может единовременно принять весь объем стоков, из-за этого на улицах могут быть скопления воды.

Когда дождь кончится, вся вода полностью уйдет в систему водоотведения, подчеркнули специалисты, отметив, что ситуацию держат на контроле бригады «Водоканала».

В нескольких Telegram-каналах тем временем уже появились жалобы на затопленный выход со станции метро «Площадь Восстания».

Повлияла «Делия» и на работу Пулково. Из-за сильного бокового ветра аэропорт временно прекращал отправлять самолеты. На запасной аэродром ушел один рейс, уточнило РИА «Новости». Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.