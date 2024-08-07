Затопило улицы и подземные переходы. Мощные ливни обрушились на Владивосток

Владивосток накрыло сильнейшими ливнями. Из-за разгула стихии в городе затопило дороги и трамвайные пути, сообщила «Российская газета» .

Под водой оказались районы стадионов «Авангард» и «Строитель», «Зеленого острова», «Диомида», Водоканала, улиц Луговой и Снеговой. В центре города затопило подземные переходы, а на Карьерной улице возник грязевой поток во дворе многоэтажного дома.

Заместитель мэра Дмитрий Свитайло подтвердил, что экстренные службы Владивостока перешли в режим повышенной готовности. По его словам, в городе выпало 57 миллиметров осадков.

Свитайло также обратился к жителям и призвал водителей не передвигаться по подтопленным территориям. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.

Ранее сильные дожди зафиксировали в Санкт-Петербурге — из-за циклона «Делия» на город обрушились ливни. Больше всего осадков выпало в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.