Затопило улицы и подземные переходы. Мощные ливни обрушились на Владивосток

«Российская газета»: во Владивостоке затопило дороги из-за дождей

Фото: РИА «Новости»

Владивосток накрыло сильнейшими ливнями. Из-за разгула стихии в городе затопило дороги и трамвайные пути, сообщила «Российская газета».

Под водой оказались районы стадионов «Авангард» и «Строитель», «Зеленого острова», «Диомида», Водоканала, улиц Луговой и Снеговой. В центре города затопило подземные переходы, а на Карьерной улице возник грязевой поток во дворе многоэтажного дома.

Заместитель мэра Дмитрий Свитайло подтвердил, что экстренные службы Владивостока перешли в режим повышенной готовности. По его словам, в городе выпало 57 миллиметров осадков.

Свитайло также обратился к жителям и призвал водителей не передвигаться по подтопленным территориям. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.

Ранее сильные дожди зафиксировали в Санкт-Петербурге — из-за циклона «Делия» на город обрушились ливни. Больше всего осадков выпало в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

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