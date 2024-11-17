Йеменские хуситы ударили по израильскому городу Эйлат

Представитель хуситов Сариа заявил об ударе БПЛА по цели в Эйлате

Йеменские хуситы атаковали с помощью беспилотников цели в городе Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х .

По его словам, хуситы провели операцию против важной цели в районе Эйлата. Военные достигли поставленных задач, отметил Сариа. Когда именно хуситы ударили по городу, он не уточнил.

В ноябре силы йеменского движения поразили американские авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море. Представитель боевиков подчеркнул, что «две качественные военные операции» провели с применением дронов и ракет.

Ранее замминистра обороны США Билл Лаплант сообщил о хорошей оснащенности хуситов. По его словам, в их арсенале имеется оружие, способное «делать просто потрясающие вещи». Особое беспокойство у американского замминистра вызвали противокорабельные ракеты. Лаплант признался, что проведенные за последние полгода военные операции хуситов его шокировали.