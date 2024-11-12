Хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях

Хуситы атаковали несколько американских кораблей в Красном и Аравийском морях, написал в своем Telegram-канале военный представитель движения Яхьи Сариа. Речь идет об авианосце «Авраам Линкольн» и двух эсминцах ВМС США.
По словам Сариа, «две качественные военные операции» провели с помощью беспилотников и ракет.
«Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец [„Авраам Линкольн“] с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны», — объяснил представитель хуситов.
В конце октября британские и американские военные нанесли удар по западной части Йемена. Объектом атаки выступил аэропорт в Ходейде.
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