В США поразились арсеналу хуситов

У йеменского движения «Ансар Аллах», более известного как хуситы, есть самое современное оружие, способное «делать просто потрясающие вещи». Об этом сообщил Axios замминистра обороны США Билл Лаплант.

«То, что я видел из сделанного хуситами за последние шесть месяцев, просто шокировало меня», — признался он.

Особенно американских военачальников обеспокоили противокорабельные ракеты.

Ранее представители йеменского движения с помощью беспилотников и крылатых ракет атаковали несколько американских кораблей в Красном и Аравийском морях, в том числе авианосец «Авраам Линкольн» и два эсминца. Хуситы заявили, что сделали это в ответ на подготовку американцами военной операции против Йемена.