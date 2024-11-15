В США поразились арсеналу хуситов

У йеменского движения «Ансар Аллах», более известного как хуситы, есть самое современное оружие, способное «делать просто потрясающие вещи». Об этом сообщил Axios замминистра обороны США Билл Лаплант.
«То, что я видел из сделанного хуситами за последние шесть месяцев, просто шокировало меня», — признался он.
Особенно американских военачальников обеспокоили противокорабельные ракеты.
Ранее представители йеменского движения с помощью беспилотников и крылатых ракет атаковали несколько американских кораблей в Красном и Аравийском морях, в том числе авианосец «Авраам Линкольн» и два эсминца. Хуситы заявили, что сделали это в ответ на подготовку американцами военной операции против Йемена.
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