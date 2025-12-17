«Явное предупреждение». США запаниковали из-за одной фразы Путина

Западные союзники Украины получили четкий сигнал от президента России Владимира Путина. Он заявил о серийном выпуске сверхоружия «Орешник», которое заступит на боевое дежурство до конца года, сообщил американский журнал Newsweek.

Журналисты назвали заявление Путина об «Орешнике» явным предупреждением европейским союзникам, которые продолжают утверждать, что Россия готовится к войне на континенте, эффективно перевооружаясь за время конфликта на Украине.

В среду Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, российские специалисты приступили к серийному производству ракетного комплекса «Орешник». Глава государства отметил, что военные начнут использовать новое вооружение до конца 2025 года.

Также Путин резко высказался о риторике западных стран. Он назвал бредом заявление союзников Украины о возможном нападении России на Европу.