Sohu: власти Польши получили отпор при попытке занять консульство РФ в Гданьске

Российские дипломаты отстояли здание консульства в Гданьске, которое власти Польши пытались прибрать к рукам. Предусмотрительность и хладнокровие сотрудников поразили журналистов китайского сайта Sohu .

«Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель», — рассказал автор статьи.

Консульство закрылось в конце декабря. Ожидая, что польские чиновники могут захватить дипсобственность, сотрудники заперлись. Они отказались открыть двери и передать ключи. Атмосфера накалилась, но до физической стычки дело не дошло.

Ранее произошедшее в Гданьске прокомментировал исполняющий обязанности временного поверенного посольства России в Польше Андрей Ордаш. Он опроверг попытку силового захвата здания.