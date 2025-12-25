Польские чиновники попытались захватить здание консульства России

В Гданьске местные чиновники предприняли попытку ворваться в здание генерального консульства России. Об этом сообщил телеканал Polsat .

«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — уточнила руководитель пресс-службы администрации города Изабела Козицкая-Прус.

Консульство прекратило работать 22 декабря из-за отзыва согласия на его функционирование. До этого в республике закрыли представительства в Кракове и Познани.

Посольство России в Польше сообщило РИА «Новости», что здание на улице Стефана Батория принадлежит российской стороне, поэтому после прекращения работы консульства в здании останется административный и технический сотрудник.

Заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская подтвердила, что получила письмо от российской стороны с разъяснением ситуации. Польские власти утверждают, что здание принадлежит республике, а не России.