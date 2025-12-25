Информацию о «попытках захвата» российской недвижимости в Гданьске назвали преувеличенной

Андрей Ордаш, исполняющий обязанности временного поверенного посольства России в Польше, ответил на публикации о событиях вокруг бывшего здания консульства РФ в Гданьске. В интервью телеканалу «Звезда» он развеял слухи о попытках проникновения в российское имущество.

По словам Ордаша, вечером 23 декабря к бывшему консульскому учреждению подошли двое неизвестных лиц, которые постучали в двери и, не получив ответа, покинули территорию. Никаких доказательств взлома или иных противоправных действий зафиксировано не было.

Эта версия противоречит информации, опубликованной ранее СМИ, которые утверждали, будто муниципальные чиновники Гданьска организовали рейд с целью захвата здания бывшей дипмиссии, но оказались вынуждены покинуть объект из-за невозможности попасть внутрь.

Ордаш попросил относиться к подобным публикациям с осторожностью, ссылаясь на недостаток объективных фактов.