NTV: немцы голосуют на парламентских выборах не так активно, как в 2021 году

Явка на досрочных парламентских выборах в ФРГ в первые два часа после открытия участков оказалась ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщил телеканал NTV .

По данным региональных избиркомов, В Нижней Саксонии в голосовании приняли участие около 13,8% граждан, в то время как четыре года назад явка в тот же час находилась на уровне 14,3%. В Шлезвиг-Гольштейне в первые два часа свои голоса отдали 21,3% немцев, хотя в 2021 году этот показатель составлял 23,8%.

Похожая ситуация оказалась и в Гамбурге: там на выборах проголосовали 45%, в то время как четыре года назад к этому часу явка была 49,8%.

Избирательные участки открылись в Германии в 08:00 по местному времени. Немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич не исключил, что от итогов голосования на выборах будет зависеть будущее участие ФРГ в переговорах по Украине.