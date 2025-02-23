Будущее участие Германии в миротворческом процессе на Украине зависит от итогов выборов, такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.

Как заявил собеседник агентства, дальнейшие действия Германии в контексте украинского конфликта зависят от множества факторов, в частности от результатов выборов.

«Если, например, АдГ (правая „Альтернатива для Германии“ — прим. ред.) выйдет из этих выборов как самая сильная сила и войдет в коалицию, где она будет представлена в правительстве, это, конечно, окажет положительное влияние как на процесс принятия решений, так и на результат. Я думаю, что Германия — двигатель ЕС, и если страна будет активно и миротворчески вовлечена в этот процесс, это, конечно, принесет выгоду всем сторонам», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, если в воскресенье ситуация на политической арене изменится, то не исключена эскалация конфликта, как на словах, так и, возможно, с применением военной силы. Продолжение конфликта уже было намечено представителями некоторых партий в ходе избирательной кампании.

«Таким образом, Германия сейчас имеет исторический шанс выбрать миротворческую сторону или сделать ошибочный выбор. Нужно будет подождать, но многое будет зависеть от результатов воскресных выборов», — заключил Колунджич.

Ранее венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что если новым канцлером станет Фридрих Мерц, российско-немецкие отношения могут ухудшиться. Эксперт отметил, что политик настроен слишком проукраински, он лично дважды обещал Владимиру Зеленскому, что передаст ему дальнобойные ракеты Taurus.