Явка на выборах президента Южной Кореи стала рекордной

Итоговая явка внеочередных выборов президента Южной Кореи побила рекорд 1997 года. Участие в голосовании приняли 79,4% избирателей, или 34,48 миллиона человек. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны сообщило агентство «Ренхап» .

После подсчета 12,33% бюллетеней в лидеры выбился кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мэн с результатом 46,33%. Его конкурен от Партии народной власти Ким Мун Су отстал ненамного и получил 45,44%. Поэтому интрига, кто возглавит страну, пока сохраняется.

Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначили после окончательного импичмента бывшему главе государства Юн Сок Елю. Парламент отстранил его от власти из-за введение в стране военного положения в начале декабря прошлого года.

Против президента завели уголовное дело о мятеже и отправили в центр временного содержания. Дать показания следователям политик отказался.

После импичмента временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи стал Хан Док Су, но до выборов на этом посту он не остался и в начале мая добровольно ушел в отставку.