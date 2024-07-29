Японцев предостерегли от поездок в Россию

Правительство Японии призвало отказаться от поездок в РФ на фоне визита депутата

Японский депутат Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, несмотря на это, японцам по-прежнему рекомендовали не ездить в эту страну из-за «высокого уровня опасности», заявил на пресс-конференции генсек кабмина Есимаса Хаяси. Его процитировало РИА «Новости» .

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал он.

Генсек отказался от имени правительства комментировать цель и дату визита Судзуки в Москву. Он заверил, что Япония продолжит применять антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Судзуки проведет в России с 28 по 31 июля. Он встретится с представителями МИД и Росрыболовства.

Ранее Россия временно запретила Японии вести промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на Курилах. Ограничение объяснили ремонтно-профилактическими работами на маяке.