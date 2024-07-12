Россия временно запретила Японии добывать морскую капусту в районе Курил

Россия приостановила японский промысел в районе Курил из-за ремонта маяка

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Россия с 15 июля приостановит японский промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на Курилах из-за ремонтно-профилактических работ на маяке. Об этом сообщил российский МИД.

По данным министерства, Япония запросила информацию об «отключении света» на маяке, при этом сообщений о неисправности от других участников судоходства не было. Она «потребовала» от России возобновить стабильную работу маяка, чтобы японские моряки смогли продолжать добывать в этом районе морскую капусту.

Этот промысел организовали в 1981 году по двустороннему соглашению. МИД подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере было взаимовыгодным.

«В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный», — сообщило министерство.

В конце июня МИД России выразил протест из-за планов Японии провести военные учения в районе острова Хоккайдо.

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