Власти Японии возмутились из-за ответных санкций со стороны России

Nagoya TV: Япония выразила России протест из-за санкций против 13 граждан

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Власти Японии назвали неприемлемыми введенные 23 июля ответные санкции и выразили протест. Об этом сообщил телеканал Nagoya TV.

Россия ввела ограничения в отношении 13 японских граждан. По словам генерального секретаря правительства Японии Есимасы Хаяси, санкции ограничивают законную деятельность ряда компаний.

«Считаем их (санкции — прим. ред.) совершенно неприемлемыми», — указал политик.

Он добавил, что Япония примет все возможные меры, чтобы защитить интересы своих предпринимателей в России.

В санкционный список внесли председателя правления Toyota Motor Акио Тоеду, президента Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танаку, основателя корпорации RAKUTEN Хироси Микитани и других представителей крупных компаний.

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко обратился к японскому руководству и призвал его пересмотреть враждебный к стране курс. По его мнению, государства могут вести конструктивный политический диалог и вернуть отношения на прежний уровень.

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