Японская компания ICOM прекратила выпуск взорвавшихся в Ливане раций 10 лет назад

Японская ICOM: взорвавшиеся в Ливане рации сняли с производства еще 10 лет назад

Японская компания ICOM, предположительно, являющаяся производителем взорвавшихся в Ливане раций, заявила, что их производство прекратили 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В компании указали на отсутствие голограмм на приборах, отметив, что это может свидетельствовать о возможности подделок.

«Модель IC-V82 — это портативная рация, которая производилась нашей компанией и отгружалась за рубеж, в том числе и на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. Примерно 10 лет назад ее продажи были завершены», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ICOM обратили внимание, что производство батарей для обеспечения работы приборов тоже прекратили. Отдельно в компании подчеркнули что рации предназначались для поставки за рубеж, продавать их могли только официальные дилеры.

Ранее в Ливане начали массово взрываться рации Icom V82. В результате ЧП пострадали 450 человек, 14 погибли. Также в стране сдетонировали несколько машин и мопедов.