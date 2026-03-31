Японка три месяца жила в одном доме с трупом пожилой матери

В Японии женщина три месяца жила под одной крышей с трупом 89-летней матери. Об этом сообщило издание Japan Today .

Поводом для проверки послужило обращение в полицию жительницы Фукусимы, заявившей об обнаружении тела своей родственницы Есиэ Оцуки. Женщина объяснила, что нашла его на втором этаже дома, где пожилая японка проживала вместе со своей 56-летней дочерью.

На место сразу прибыли полицейские. На допросе дочь умершей рассказала, что матери не стало в конце декабря. Внятно объяснить причину своего молчания женщина не смогла. Сейчас тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти пенсионерки.

Ранее в США в городе Финикс новорожденный несколько дней пролежал на кровати рядом с трупом матери. Ребенок чудом выжил. Полицейских вызвали соседи, которые заподозрили неладное.