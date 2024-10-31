Япония созовет Совет нацбезопасности после запуска ракеты КНДР

Япония созовет заседание Совета национальной безопасности после запуска северокорейской баллистической ракеты, заявил премьер-министр Фумио Кисида. В пресс-службе японского правительства уточнили, что военные не зафиксировали никакого ущерба.

Кисида поручил властям оперативно информировать население и обеспечить безопасность мирных жителей.

«К этому часу сообщений об ущербе для Японии нет. Вскоре я получу детальную информацию, будет уточнена ситуация, и вскоре мы созовем заседание Совета национальной безопасности», — отметил японский премьер.

О запуске ракеты в сторону Японии 31 октября сообщило южнокорейское агентство Yonhap. В последний раз КНДР запускала несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября, напомнили журналисты.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что США будут защищать Южную Корею. Для этого американские военные готовы задействовать даже ядерное оружие. Применение ЯО допустили и в России — министр обороны Андрей Белоусов заявил, что это может произойти в случае агрессии против Белоруссии.