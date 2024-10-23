Адаптированная к новым реалиям политика России в области ядерного сдерживания предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Белоусов. Его процитировало РИА «Новости» .

Глава Минобороны выступил на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии, которая проходит в Минске. Белоусов пояснил, что изменения военно-политической обстановки вынуждают уточнить Основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания и адаптировать их к новым реалиям.

«В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства», — подчеркнул министр.

Также Белоусов заметил, что вовлеченность Запада в украинский конфликт создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав. НАТО в 2024 году провели серию крупнейших со времен холодной войны ученый. Министр добавил, что на них отрабатывали сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками.