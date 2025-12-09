Япония отказалась передать замороженные активы России для кредита Украине

Politico: Япония отклонила идею ЕС о поддержке Украины за счет активов России

Япония отказалась поддержать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для кредитования Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. В Японии находятся активы России на сумму около 30 миллиардов долларов.

На встрече министров финансов G7 в понедельник представитель Токио выразил недовольство предложением Брюсселя использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

ЕС стремится, чтобы международные партнеры союза повторили его подход к финансированию обороны Киева. Отказ Японии от участия в инициативе разрушил надежды Брюсселя на глобальную поддержку, отмечает Politico.

Еврокомиссия планирует на саммите ЕС 18–19 декабря решить, как распределить 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Большая часть этих средств (185 миллиардов евро) застряла в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее Франция отказалась отнимать у России деньги, хранящиеся в частных банках, на французские частные кредитные организации не распространяются правила, действующие на Euroclear.

Судьба замороженных активов России может решиться на саммите Евросоюза 18 декабря.