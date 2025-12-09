Япония опровергла отказ от экспроприации российских активов

Министерство финансов Японии категорически отрицает информацию о том, что Токио отказался от предложения ЕС конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Издание Politico, ссылаясь на источники в Европейской службе внешних действий, сообщило, что Япония отклонила предложение об экспроприации около 30 миллиардов долларов российских активов. Министр финансов Сацуки Катаяма обосновала отказ юридическими ограничениями.

Глава бельгийской финансовой компании Euroclear Валери Урбен 8 декабря выразила обеспокоенность по поводу изъятия российских активов для финансирования Украины. Она подчеркнула, что такие действия могут подорвать доверие глобальных инвесторов к европейским финансовым рынкам.

Урбен отметила, что если инвесторы начнут сомневаться в безопасности своих средств в Европе, это может негативно сказаться на привлекательности региона для вложений.

Правительства стран Северной Европы выражают недовольство из-за чрезмерной нагрузки по поддержке Украины, написал журнал The Economist. При этом вопрос конфискации российских активов, отметили в издании, стал «важным испытанием для европейской решимости» и рискует создать «глубокий внутренний разлом» в ЕС.