Страны Северной Европы стали испытывать раздражение из-за Украины

Правительства стран Северной Европы все больше раздражаются из-за того, что несут непропорционально высокую нагрузку по помощи Украине по сравнению с другими членами Евросоюза. Об этом написал журнал The Economist , анализируя дискуссию о возможной конфискации замороженных активов России.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Германия выделила Украине 100 миллионов евро на восстановление энергетики, а Нидерланды — 250 миллионов евро на вооружение. При этом вопрос конфискации российских активов, по мнению журнала, стал «важным испытанием для европейской решимости» и рискует создать «глубокий внутренний разлом» в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что дискуссия европейских политиков вокруг замороженных российских активов стала феноменальным событием, в которое вмешался даже Международный валютный фонд.