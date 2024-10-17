Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию в сентябре на 132%

Япония в сентябре увеличила экспорт автомобилей в Россию на 132% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Минфин страны.

Кроме того, на 21,3% вырос экспорт автозапчастей, а общий товарооборот — на 22,78%. Также Япония нарастила импорт сжиженного природного газа, но сократила закупки угля.

В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Япония надолго утратила автомобильный рынок в России из-за желания ввести санкции. По ее мнению, японские власти своими действиями навредили прежде всего сами себе.

В июле Россия ввела санкции против Японии, запретив 13 гражданам страны въезд. Это вызвало возмущение со стороны японского правительства, которое назвало запрет неприемлемым и выразило протест.