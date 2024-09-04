Захарова заявила, что Япония надолго утратила рынок автомобилей в России

Япония на длительный срок утратила рынок автомобилей в России из-за решения ввести санкции. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости» .

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», — отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста в ходе брифинга.

По словам представителя МИД, власти Японии пытались изолировать Россию, но в итоге навредили сами себе, утратив столь важный для страны российский рынок.

В июле МИД Японии назвал неприемлемыми введенные РФ в отношении 13 японских граждан санкции. В правительстве заявили, что они мешают работе компаний.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Руденко обратился к японскому руководству с предложением начать политический диалог и пересмотреть враждебный к России курс. Он уточнил, что страны смогут вернуться на прежний уровень, но только после конкретных шагов со стороны Токио.