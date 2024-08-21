Спасатели оценили шансы найти живыми пропавших при крушении яхты у Сицилии

Guardian: пропавших при крушении яхты у Сицилии вряд ли найдут живыми

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Шансов найти живыми пропавших после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии нет, считают спасатели. Об этом сообщил сотрудник береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу, чьи слова привела газета Guardian.

«Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться», — сказал Дзагаролу.

Он напомнил, что парусное судно быстро затонуло во время торнадо. Поиск пропавших без вести осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором работают спасатели.

Всего на яхте находились 22 человека, сообщил RT. Среди пропавших — председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена. Супругу мультимиллионера Майка Линча Анджелу Бакарес спасли, сообщили «Известия».

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