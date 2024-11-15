Ядовитые морские змеи запугали туристов. Россияне массово сдали путевки на Филиппины

Туристы, отдыхающие на Филиппинах, испугались ядовитых морских змей — одних из самых опасных существ в мире. Теперь россияне массово отказываются от отдыха и возвращают путевки, сообщил Telegram-канал Shot .

Отдыхающие все чаще стали замечать в океане подводных змей. Как выяснилось, это одни из самых ядовитых на планете, и их укус смертелен для человека.

«Обычно опасная живность плавает по дну и закапывается в песок — можно случайно наступить на нее и получить укус. При этом змея иногда выбирается на поверхность и еще больше кошмарит отдыхающих: она быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов», — рассказали туристы.

Впечатлительные туристы, опасаясь такой встречи, предпочитают отдыхать в бассейнах при отелях.

По словам туроператоров, случаи отказа от путевок из-за страха перед смертельно опасными змеями действительно имеют место. Однако чаще всего агенты заранее предупреждают клиентов об угрозах, и туристы, зная об этом, изначально выбирают другой курорт.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости. Туристы один за одним заражались вирусом Коксаки. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти и кожа. Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки. Однако, как отметили эксперты, турпоток к побережью растет.