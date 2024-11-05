«Каждый год что-то происходит». Как вирус Коксаки отразится на турпотоке из РФ в Турцию

Информация о детях и подростках с симптомами, похожими на вирус Коксаки, все чаще стала поступать из разных регионов России. По предварительным данным, инфекцию в страну завозят туристы из Турции. Станут ли россияне меньше ездить на турецкие курорты, 360.ru выяснил у вице-президента Альянса турагентств (АТА) России Алексана Мкртчяна.

Эксперт заявил, что сейчас идет сезонный спад турпотока в Турцию. На курорты ранее летало около 120 рейсов в день, сейчас это около 50 рейсов без учета самолетов в Стамбул.

«От силы две недели — и количество рейсов сократится еще в три раза, потому что в Турции невозможно будет купаться. Мы ставим потолок 20–30 ноября. Последняя декада ноября — это конечная декада», — отметил Мкртчян.

После этого, по словам собеседника 360.ru, завоз вируса пойдет на спад. Следующий рост турпотока на турецкие морские пляжи ожидается в апреле 2025 года. Каждый год происходит вспышка какого-то вируса в рамках курортов, то в Таиланде, то в Египте, то в Турции, то в России, отметил вице-президент АТА.

«Мы отправляем людей 35 лет, ни разу еще не было, чтобы в Турции не было какого-то вируса, или пожара, или землетрясения, или наводнения, или еще чего-то. Каждый год что-то происходит, но каждый год российский турпоток только растет», — заявил Мкртчян.

За последний год туристический поток россиян в Турцию вырос более чем на 12% и вплотную приблизился к цифре в семь миллионов человек, добавил эксперт.