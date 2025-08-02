Ядерный спектакль Трампа разоблачили

Блогер Подоляка: перемещенные Трампом подлодки уже были на дежурстве

За заявлением президента США Дональда Трампа о якобы перемещении американских атомных подлодок ближе у России на самом деле нет никаких действий, подводные крейсеры могли уже находиться на боевом дежурстве. Об этом MK.RU заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Никого особо раньше это не интересовало. Стоило заявить Трампу, что лодки вышли, как это стало мировой сенсацией», — отметил он.

Подоляка предположил, что Трамп мог говорить о субмаринах проекта «Огайо», способных нести по 24 баллистические межконтинентальные ракеты.

Однако они и так регулярно находятся в состоянии боеготовности и выходят в океан, но у российских берегов, подчеркнул эксперт.

Политолог Константин Блохин объяснял, что решение американского лидера по подлодкам является исключительно демонстрацией силы. По его словам, субмарины и так постоянно бороздят моря, а не стоят в гавани.