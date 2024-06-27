Ядерные учения России восприняли на Западе как сигнал

Учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области стали сигналом России в адрес Запада. Используемые в маневрах комплексы «Ярс» способны долететь до другого континента, сообщила британская газета Daily Mail .

«Ракеты, которые летят в космосе и возвращаются в атмосферу <…> имеют дальность действия до 7500 миль, что позволяет нанести удар по Европе и США», — заявил автор статьи.

Показанные Минобороны России межконтинентальные баллистические ракеты назвали в Великобритании ужасающими, а кадры с учений в Иркутской области тревожными. Журналист обратил внимание на то, что маневры организовали на фоне глубоких разногласий со странами НАТО и максимального ухудшения отношений Востока с Западом.

В статье процитировали замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, который предостерег США и их союзников от недооценивания решимости России. Он заявил, что пренебрежение крупной ядерной державой может привести к трагическим последствиям.

США решили разместить свои ядерные боеголовки в Великобритании и обновить уже развернутые системы в пяти странах Европы. К такому выводу пришли специалисты Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).