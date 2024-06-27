Рябков допустил изменение ядерной доктрины России с опорой на опыт СВО

Когда-нибудь ядерную доктрину РФ могут скорректировать с учетом накопленного опыта спецоперации. Таким мнением поделился замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» .

«Наверное, настанет момент, когда в „Основы госполитики [в области ядерного сдерживания]“ могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, когда классическое старое прочтение ядерного сдерживания не сработало в полной мере», — отметил он.

Запад должен понимать, что Россия готова на все для обеспечения своей безопасности, но следует также сделать все возможное, чтобы не допустить применения ядерного оружия, добавил замглавы МИД.

Ранее корректировку ядерной доктрины допустил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с журналистами он подчеркнул, что развитие событий будет зависеть от военно-политической обстановки вокруг России.