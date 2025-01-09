«Я умираю». Экс-президент Уругвая попрощался с соотечественниками

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика отказался от лечения рака и попрощался с соотечественниками. Об этом он сообщил в интервью журналу Busqueda .

«Я умираю. Рак пищевода теперь захватывает печень. Это ничем не остановить. Почему? Я уже стар, и у меня две хронические болезни», — сказал экс-лидер страны.

По его словам, организм уже не выдержит ни химиотерапии, ни хирургического вмешательства. Заявление 89-летнего политика стало одной из главных новостей в Латинской Америке.

Бывший уругвайский президент широко известен в мире. Его называли самым бедным лидером — он всегда жил в своем сельском доме и жертвовал зарплату на благотворительность.

Кинорежиссер Эмир Кустурица ранее признался, что Мухика стал первым человеком, который произвел на него неизгладимое впечатление. Он напомнил, что когда президент покидал свой пост, 150 тысяч человек аплодировали и плакали. Сам Кустурица тогда не смог сдержать слез.