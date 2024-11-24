Сегодня 12:30 «Защитил свою культуру». Кустурица назвал Путина представителем сверхдержавы Режиссер Кустурица: Путин смог восстановить справедливость в Европе 0 0 0 Знаменитости

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Кинорежиссер Эмир Куртурица признался, что наибольшее впечатление в жизни на него произвели два события. Одно из них напрямую связано с президентом России Владимиром Путиным, рассказал он в интервью информационному агентству Sputnik.

Путин и Мухика По словам Кустурицы, первым человеком, который произвел на него неизгладимое впечатление, стал бывший президент Уругвая Хосе Мухика. «Человек, прошедший путь от члена движения „Тупамарос“, похитителя и грабителя до президента республики. Мухика был свидетелем истории небольшой страны, где он так и остался одним из самых бедных людей, живя в доме, в части которого даже не было бетонного пола», — отметил режиссер.

Когда Мухика покидал пост президента, собрались 150 тысяч человек — они аплодировали и плакали. Кустурица признался, что тоже не смог сдержать слез, когда снимал это. Вторым поразившим его событием стало восстановление справедливости в Европе. Путин, по мнению Кустурицы, сделал то, что не смогли сделать в Югославии.

Фото: РИА «Новости»

«Он защитил свою культуру, а мы смогли это сделать лишь частично, так как подчинялись рецептам и идеям Запада. Мы не защитили своих братьев в Сербской Краине. Сейчас этим занимаются они (россияне в Донбассе. — прим. ред.). И поэтому идея этого человека, представителя сверхдержавы, полностью согласуется с идеалами президента Уругвая», — объяснил Кустурица. БРИКС — проводник в новый мир Режиссер увидел в усилении БРИКС большие перспективы. На вопрос о том, способно ли это сообщество написать новую страницу истории, Кустурица ответил утвердительно. «Да, потому что все, что там было обозначено как новый рецепт, более справедливое общество», — сказал он.

По мнению режиссера, вопрос будущего глубоко укоренен в концепции лучшего общества, как бы идеалистично это ни звучало. Кустурица допустил, что такая идея вышла из книг, в которых либерализм отрекся от Гегеля и Платона, боясь усиления государства и желая дать как можно больше пространства для частного капитала.

Фото: РИА «Новости»

«Этот новый мир профинансировали США. Если бы они не были столь прожорливы, Китай никогда не стал бы таким гигантом, как сейчас. Сейчас это возвращается США бумерангом», — сказал он. Созданный американцами монетизированный мир внезапно испытал плавный коллапс, заявил режиссер. Он отметил особую роль России как воплощения военной и культурной силы, а также Бразилии как идеи о том, что свободная торговля может идти и другим путем, а не зависеть только от одной монеты.