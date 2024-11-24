«Защитил свою культуру». Кустурица назвал Путина представителем сверхдержавы
Режиссер Кустурица: Путин смог восстановить справедливость в Европе
Кинорежиссер Эмир Куртурица признался, что наибольшее впечатление в жизни на него произвели два события. Одно из них напрямую связано с президентом России Владимиром Путиным, рассказал он в интервью информационному агентству Sputnik.
Путин и Мухика
По словам Кустурицы, первым человеком, который произвел на него неизгладимое впечатление, стал бывший президент Уругвая Хосе Мухика.
«Человек, прошедший путь от члена движения „Тупамарос“, похитителя и грабителя до президента республики. Мухика был свидетелем истории небольшой страны, где он так и остался одним из самых бедных людей, живя в доме, в части которого даже не было бетонного пола», — отметил режиссер.
Когда Мухика покидал пост президента, собрались 150 тысяч человек — они аплодировали и плакали. Кустурица признался, что тоже не смог сдержать слез, когда снимал это.
Вторым поразившим его событием стало восстановление справедливости в Европе. Путин, по мнению Кустурицы, сделал то, что не смогли сделать в Югославии.
«Он защитил свою культуру, а мы смогли это сделать лишь частично, так как подчинялись рецептам и идеям Запада. Мы не защитили своих братьев в Сербской Краине. Сейчас этим занимаются они (россияне в Донбассе. — прим. ред.). И поэтому идея этого человека, представителя сверхдержавы, полностью согласуется с идеалами президента Уругвая», — объяснил Кустурица.
БРИКС — проводник в новый мир
Режиссер увидел в усилении БРИКС большие перспективы. На вопрос о том, способно ли это сообщество написать новую страницу истории, Кустурица ответил утвердительно.
«Да, потому что все, что там было обозначено как новый рецепт, более справедливое общество», — сказал он.
По мнению режиссера, вопрос будущего глубоко укоренен в концепции лучшего общества, как бы идеалистично это ни звучало.
Кустурица допустил, что такая идея вышла из книг, в которых либерализм отрекся от Гегеля и Платона, боясь усиления государства и желая дать как можно больше пространства для частного капитала.
«Этот новый мир профинансировали США. Если бы они не были столь прожорливы, Китай никогда не стал бы таким гигантом, как сейчас. Сейчас это возвращается США бумерангом», — сказал он.
Созданный американцами монетизированный мир внезапно испытал плавный коллапс, заявил режиссер. Он отметил особую роль России как воплощения военной и культурной силы, а также Бразилии как идеи о том, что свободная торговля может идти и другим путем, а не зависеть только от одной монеты.