«Я не собираюсь унижаться». Президент Бразилии отказался от переговоров с Трампом

Прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом после введения 50%-ных пошлин станут «унижением». Такое заявление сделал бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, его процитировало агентство Reuters .

Лула да Силва отметил, что Бразилия не собирается вводить взаимные пошлины, а также не откажется от переговоров с США на уровне кабинетов министров. Однако сам бразильский президент звонить в Белый дом пока не намерен. Журналистам Лула да Силва сказал, что позвонит Трампу, как только ему подскажет интуиция.

«Сегодня моя интуиция подсказывает, что Трамп не хочет разговаривать. И я не собираюсь унижаться», — заявил Лула да Силва.

Трамп увеличил торговые пошлины для Бразилии в конце июля. Американцы заявили, что Бразилия представляет угрозу национальной безопасности США.

Бразилия в ответ заявила, что пошлины Трампа не ударят по стране, как того хотели бы в Штатах. Бразилия диверсифицировала свои торговые связи и снизила зависимость от США.