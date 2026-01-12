«Я не допущу». Трамп сделал жесткое заявление о Гренландии

Трамп: если Гренландию не заберут США, то ее заберут Россия или Китай

Если Гренландию не заберут США, то претензию на остров предъявят Россия или Китай. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Если мы не заберем Гренландию, ее заберут Россия или Китай, и я этого не допущу», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить детальный план вторжения в Гренландию. Совместное командование специальных операций США оказывает сопротивление, ссылаясь на то, что вторжение в Гренландию будет незаконным и не получит поддержки конгресса.

Конгрессмен-демократ Тед Лью призвал военных не подчиняться приказу президента Дональда Трампа, если тот издаст указ о нападении на Гренландию. Приказ о военной операции без согласования с конгрессом является незаконным.