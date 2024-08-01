«Я иду за тобой!» Илон Маск обратился к Мадуро

Маск пообещал отвезти Мадуро в Гуантанамо на осле

IMAGO / Faye Sadou
Фото: IMAGO / Faye Sadou/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск сделал необычное заявление в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он опубликовал его на своей странице в соцсети X.

«Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле!» — предупредил миллиардер.

Ранее Госдеп призвал мировое сообщество признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Они состоялись 28 июля.

По официальным данным, победу одержал действующий президент Мадуро, набравший более 50 процентов голосов. Однако оппозиция и ряд стран, в том числе девять латиноамериканских, не признали эти результаты, после чего в Каракасе начались акции протеста и беспорядки.

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