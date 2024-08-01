США призвали признать оппозиционера победителем на выборах в Венесуэле

Соединенные Штаты призвали мир признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на собрании стран Организации Американских Государств (ОАГ). Его процитировало РИА «Новости» .

«Учитывая явные доказательства, мировое правительство должно признать, что Эдмундо Гонсалес одержал убедительную победу на выборах», — сказал он.

Организация Американских Государств не приняла резолюцию по ситуации вокруг президентских выборов в Венесуэле. Глава постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс заметил, что участники встречи не договорились из-за одного предложения. Однако какого именно он не уточнил.

В минувшее воскресенье, 28 июля, в Венесуэле прошли выборы президента. Победу одержал Николас Мадуро, набрав более 50% голосов. Правительства девяти стран Латинской Америки призвали пересмотреть выборы в Венесуэле с участием независимых наблюдателей.