США призвали признать оппозиционера победителем на выборах в Венесуэле
Госдеп США призвал признать оппозиционера Гонсалеса президентом Венесуэлы
Соединенные Штаты призвали мир признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле. Об этом заявил помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс на собрании стран Организации Американских Государств (ОАГ). Его процитировало РИА «Новости».
«Учитывая явные доказательства, мировое правительство должно признать, что Эдмундо Гонсалес одержал убедительную победу на выборах», — сказал он.
Организация Американских Государств не приняла резолюцию по ситуации вокруг президентских выборов в Венесуэле. Глава постоянного совета ОАГ Рональд Сандерс заметил, что участники встречи не договорились из-за одного предложения. Однако какого именно он не уточнил.
В минувшее воскресенье, 28 июля, в Венесуэле прошли выборы президента. Победу одержал Николас Мадуро, набрав более 50% голосов. Правительства девяти стран Латинской Америки призвали пересмотреть выборы в Венесуэле с участием независимых наблюдателей.