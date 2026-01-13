Власти США поспешили официально посягнуть на Гренландию. Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес законопроект об аннексии острова в качестве нового штата, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX .

«Я был прав: Законопроект об „аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата“ США только что внесли в американский конгресс. По данным Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн», — заявил он.

Незадолго до этого Медведев рассуждал о том, что захват острова американцами пойдет на пользу мировому климату. Он высмеял прежние заявления президента США Дональда Трампа о Венесуэле, заявив, что при захвате Гренландии Белый дом сможет уничтожить осиное гнездо наркомафии, провозгласить республиканца acting president of Greenland, пленить европейских лидеров, которые хотели уничтожить Штаты и защищали «утонувшую в разврате обитель инфернальной нечисти».

При этом зампред Совбеза призвал американцев поторопиться сделать это до референдума о присоединении к России, который якобы может произойти в ближайшее время. В обратном случае Гренландия станет 90-м субъектом федерации.

Ранее «индекс пиццы Пентагона» подскочил на 476%. Согласно конспирологической теории это случалось на фоне принятия важных решений в Минобороны США.