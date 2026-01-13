«Индекс пиццы» в районе Пентагона резко вырос на фоне событий в Иране и Гренландии

Полуконспирологическая теория времен холодной войны, так называемый «индекс пиццы Пентагона», снова всплыла в соцсетях на фоне резкого обострения ситуации в Иране. Количество заказов пиццы в районе штаб-квартиры Минобороны США подскочило на 476%, сообщил портал Pentagon Pizza Index .

Пиццерии в районе Пентагона получают значительное количество заказов, работая с повышенной нагрузкой, из-за большого количества военных в здании. Пользователи отметили, что сотрудники оборонного ведомства не расходятся по домам, заказывая еду прямо в штаб.

Резкий скачок «индекса пиццы» ранее зафиксировали перед американским вторжением в Венесуэлу и арестом ее лидера Николаса Мадуро.

Сейчас ситуация обострилась на Ближнем Востоке из-за событий в Иране, а также в связи с Гренландией. Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект об аннексии острова.