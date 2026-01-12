Медведев в шутку поторопил Трампа с Гренландией

Медведев: если Трамп не поторопится, Гренландия станет российской по референдуму

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне событий вокруг Гренландии шутливо посоветовал американскому президенту Дональду Трампу поторопиться с решением этого вопроса. Пост он опубликовал в MAX.

«По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге», — написал он.

Медведев добавил, что зато у России появится новый субъект, причем 90-й по счету.

Ранее глава американского аналитического центра Issue Insight Джон Кавулич допустил, что Вашингтон может купить Гренландию, заплатив или местным жителям, или Дании. В этом случае остров станет гигантской военной базой США. Евросоюз ничего не сможет сделать, чтобы помешать Трампу, причем и пятая статья Устава НАТО не спасет гренландцев.