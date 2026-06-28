Известного футболиста Райана Мендеша обвинили в изнасиловании переводчицы

Нападающего и капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша обвинили в изнасиловании. Заявление подала переводчица, работавшая с командой, сообщило издание R7 .

Гражданка Бразилии работала переводчицей в отеле в Новой Зеландии в марте перед товарищескими матчами. Девушку пригласила новозеландская сборная.

По ее словам, после матча с Чили в конце марта, Мендеш вошел в ее номер, избил, искусал, а потом изнасиловал. Заявление в полицию Новой Зеландии поступило 10 апреля. К жалобе приложили фотографии гематом и отчет из медицинской клиники, которая специализируется на оказании помощи жертвам изнасилования.

Следователи собрали записи с камер наблюдения отеля и ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби получил четыре года тюрьмы по делу об изнасилованиях. Подсудимый вину не признал и намерен обжаловать решение суда.