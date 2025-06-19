Известная молдавская телеведущая закрыла программу из-за цензуры

Молдавская телеведущая Юлия Федорова объявила о закрытии программы «По фактам» из-за давления на свободу слова и цензуры. Ее монолог попал в прямой эфир телеканала Exclusiv TV .

Федорова констатировала, что журналистов со всех сторон зажали «демократическим государством», на самом деле лишь декларирующим европейские ценности.

«Совет по телевидению и радиовещанию запрещает журналистам иронизировать в прямом эфире, превращая ведущего в удобную куклу и навязывая абсурдные правила. Я не была и никогда не буду куклой, которой можно навязать волю», — высказалась она.

Телеведущая отметила, что считает неприемлемыми для журналистов цензурные практики. По этой причине, отметила Федорова, она вынуждена покинуть работу. Женщина поблагодарила коллег и руководство за совместную работу и не исключила, что может продолжить карьеру на другой платформе.

Ранее Молдавия обвинила Россию во всех проблемах страны.