Израильский F-35I мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана

Истребитель F-35I Армии обороны Израиля мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана Масуда Пезешкиана в ходе июньской кампании. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine .

«Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности», — говорится в публикации.

В статье обратили внимание, что истребителя четвертого поколения F-35 могли отследить иранские силы противовоздушной обороны (ПВО).

Президент Ирана Пезешкиан получил ранение во время атаки Израиля. Он пострадал утром 16 июня в Тегеране. В это время в столице проходило совещание высокопоставленных чиновников.