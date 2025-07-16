Израильский F-35I мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана

Истребитель F-35I Армии обороны Израиля мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана Масуда Пезешкиана в ходе июньской кампании. К такому выводу пришло издание Military Watch Magazine.
«Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности», — говорится в публикации.
В статье обратили внимание, что истребителя четвертого поколения F-35 могли отследить иранские силы противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Ирана Пезешкиан получил ранение во время атаки Израиля. Он пострадал утром 16 июня в Тегеране. В это время в столице проходило совещание высокопоставленных чиновников.
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