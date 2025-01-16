Израильские военные атаковали место с заложницей в секторе Газа

ХАМАС: Израиль нанес удар по месту в Газе, где находится одна из заложниц

Израильская армия нанесла удар по зданию в секторе Газа, где находилась одна из заложниц. Об этом в Telegram-канале сообщила бригада «Аль-Кассам», военное крыло палестинского движения ХАМАС.

«После объявления о достижения соглашения армия противника атаковала место, где находилась заложница в ожидании первого этапа сделки», — заявили в движении.

В минувшую среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии. Посредниками выступили власти Египта и Катара, а также действующий и избранный президенты США Джо Байден и Дональд Трамп.

Договоренности предусматривали полное прекращение боевых действий в секторе Газа в три этапа. В ближайшее воскресенье планировали начать в ближайшее воскресенье, 19 января, и продлить на 42 дня.

При этом днем 16 января офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил вторую сторону в срыве достигнутых соглашений.