В Газе достигли соглашения о прекращении огня

Al Qahera News: стороны достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС смогли достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

Высокопоставленный источник рассказал журналистам, что стороны заключили сделку спустя несколько часов напряженной работы посредников.

Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводились. Официальное заявление опубликуют в ближайшее время.

По данным телеканала Al Jazeera, делегация ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

В первых числах января советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что представители Израиля и ХАМАС в ближайшее время начнут переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.