Иранские ракеты достигли Тель-Авива

Первая волна иранских баллистических ракет достигла Тель-Авива. Об этом сообщила местная газета The Times of Israel .

По имеющейся информации, одна из ракет попала в здание Министерства обороны Израиля, после чего в штабе вспыхнул пожар.

На месте работают экстренные службы, район оцеплен, информации о пострадавших пока не поступало. В ЦАХАЛ заявили, что недавно Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю.

ЦАХАЛ призвал общественность не публиковать места и фотографии попаданий ракет. Предположительно, до Тель-Авива долетело около семи ракет.

«Противник отслеживает кадры, чтобы улучшить свои возможности нападения», — заявили военные.