Иранские ракеты достигли Тель-Авива
Иранские ракеты поразили Тель-Авив, возник пожар в здании Минобороны
Первая волна иранских баллистических ракет достигла Тель-Авива. Об этом сообщила местная газета The Times of Israel.
По имеющейся информации, одна из ракет попала в здание Министерства обороны Израиля, после чего в штабе вспыхнул пожар.
На месте работают экстренные службы, район оцеплен, информации о пострадавших пока не поступало. В ЦАХАЛ заявили, что недавно Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю.
ЦАХАЛ призвал общественность не публиковать места и фотографии попаданий ракет. Предположительно, до Тель-Авива долетело около семи ракет.
«Противник отслеживает кадры, чтобы улучшить свои возможности нападения», — заявили военные.