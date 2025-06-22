Израильские истребители сбросили 60 боеприпасов на объекты по всему Ирану

Три десятка истребителей ВВС Израиля сбросили 60 боеприпасов на множество военных целей по всей территории Ирана. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

Массированная атака охватила десятки объектов по всей Исламской Республике.

«ВВС атаковали ракетные установки и беспилотные летательные аппараты в четырех районах одновременно: в Исфахане, Бушере, Ахвазе и впервые в районе Йезда», — указали военные.

Утром 22 июня Иран впервые применил при ударе по Израилю новые ракеты Kheibar дальностью в две тысячи километров. Пострадали как минимум 15 человек.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы. При атаке в ночь на 22 июня США использовали семь стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и противобункерные бомбы.