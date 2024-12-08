Израиль нанес новую серию авиаударов по Дамаску

Al Jazeera сообщила об ударе по исследовательскому центру Дамаска

Авиация израильской армии выпустила не менее трех ракет по расположенному в Дамаске исследовательскому центру и комплексу сирийской разведки в квартале Кфар-Сус. Об этом со ссылкой на неназванных сотрудников Министерства обороны Сирии сообщил телеканал Al Jazeera .

После налета в центре города начался крупный пожар, пламя от которого приблизилось к правительственным зданиям. Официальных заявлений власти Израиля не делали.

Газета Jerusalem Post уточнила, что под обстрел попал завод, где, предположительно, шла разработка химического оружия.

Источники в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили, что не допустили попадания опасного оружия в руки повстанческих группировок, среди которых есть радикальные исламисты.

Агентство Reuters добавило, что под удар также попал завод, где, вероятно, производили ракеты.

Ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» заявил, что авиация ЦАХАЛ поразила военную авиабазу Хахла на юге Сирии, а также выпустила несколько ракет по военному аэродрому Меззе к западу от Дамаска. После налета власти сирийской столицы объявили о режиме чрезвычайной ситуации.