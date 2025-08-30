Израилю предрекли мрачные дни после удара по Йемену и гибели премьера

Глава Высшего политического совета Йемена Махди аль-Машат пообещал Израилю «мрачные дни» в ответ на удары по столице, которые привели к гибели членов правительства, в том числе и премьер-министра Мухаммеда аль-Мадани. Об этом аль-Машат заявил в эфире йеменского телеканала Al Masirah .

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — заявил глава совета.

Он посоветовал всем компаниям на территории Израиля «уйти, пока не поздно».

Заместитель главы правительства хуситов Мухаммед аль-Мадани погиб во время удара Израиля по Сане 28 августа. Жертвами атаки также стали министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена. В Израиле гудели сирены, запущенные в соответствии с протоколом.