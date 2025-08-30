Замглавы правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Йемену

При ударе Израиля по Сане погиб заместитель главы правительства хуситов Мухаммед аль-Мадани. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Также жертвами атаки в минувший четверг, 28 августа, в Йемене стали несколько высокопоставленных чиновников: министр образования Хасан ас-Саади, министр финансов Абдель Джаббар Ахмед и министр информации Хашем Шарафэддин.

Ранее стало известно, что израильская армия перехватила ракету, которую запустили из Йемена. Перед этим в нескольких районах еврейского государства прозвучал сигнал тревоги, который активировали в соответствии с протоколами.