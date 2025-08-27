ЦАХАЛ перехватил ракеты, запущенные из Йемена

Израильская армия заявила о перехвате ракеты, которую запустили из Йемена. Пост об этом написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена», — заявили военные.

Армия отметила, что сирены активировали в соответствии с протоколом.

Ранее стало известно о гибели четырех журналистов после атаки армии Израиля по приемному отделению больницы в секторе Газа. Среди погибших оказались оператор Reuters, сотрудник Al Jazeera, корреспондент NBC и журналист-фрилансер.

Как заявил врач медучреждения, трансляция, которую вел оператор Reuters, прервалась во время удара. Теперь «пациенты в страхе убегают из больницы». Во время нападения в учреждении еще находились студенты и врачи.